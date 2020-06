China enthüllt das weltweit erste Restaurant nur mit Roboter

Hier können wir uns eines der ersten Roboter-Restaurants der Welt in Guangdong, China, ansehen. Die rechtzeitige Eröffnung des kontaktlosen Restaurants kommt, daher weil die Branche wild entschlossen ist, den Kontakt von Mensch zu Mensch aufgrund der Risiken der Virusübertragung zu reduzieren.

Die Qianxi Robot Catering Group, eine Tochtergesellschaft von Country Garden, gab kürzlich in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie ein robotergestütztes Restaurant in der Stadt Shunde in der chinesischen Provinz Guangdong eröffnet hat.

“Das Restaurant, das mit den neuesten fortschrittlichen Technologien ausgestattet ist, verfügt über getrennte Bereiche für chinesisches Essen, Hot Pot und Fastfood und bietet eine große Auswahl an Gerichten, von denen jedes einzelne innerhalb von Sekunden zum wartenden Diner geliefert wird”, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Restaurant verfügt über mehr als 20 Roboter, die in der Lage sind, bis zu 200 Menüpunkte vorzubereiten, die in nur 20 Sekunden serviert werden können. Viele der Gerichte sind aus der chinesische Küche.

Obwohl die Veröffentlichung nicht speziell auf die Aufgaben von Robotern in der Küche ausgerichtet war, gibt es eine Flotte von rosa Server-Robotern am vorderen Ende des Restaurants, die den Gästen die Gerichte liefern.

Während die Viruspandemie weiter wütet, nehmen die von Robotern betriebenen Restaurants weltweit zu. Wir haben am Freitag festgestellt, dass die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) das “Restaurant der Zukunft” vorgestellt hat, in dem Automatisierung und Lebensmittelschränke die Ladenfront dominieren.

Zhao Chunsheng, ein Roboterspezialist und Professor an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, sagte “Das Qianxi-Roboterrestaurant hat auf innovative Weise sowohl die Software-Hardware-Integration als auch die Mensch-Maschine-Kooperation erreicht. Es trägt durch den praktischen Einsatz von Robotern zu einem reibungsloseren Betrieb bei”, so Zhao Chunsheng.

“Qianxi verfügt über die fortschrittlichste Technologie mit einer riesigen Produktpalette. Es füllt die Marktlücke und wird einen bedeutenden Einfluss auf den Leistungsvergleich haben, indem es auch der Entwicklung der Industrie einen Mehrwert verleiht”, sagte Chunsheng.

Das Robo-Restaurant von Country Garden könnte eines der ersten automatisierten Speiselokale der Welt sein. Wir haben festgestellt, dass die Küchen einige Aufgaben teilweise an Roboter delegiert haben, wie z.B. flippy, den Roboter der Hamburger zubereitet, gemischt mit etwas menschlicher Interaktion.

Die Pandemie hat zweifellos die Automatisierungsphase von Restaurants weltweit beschleunigt – neuere Studien, die wir zitiert haben, deuten darauf hin, dass Roboter und künstliche Intelligenz bis 2030 zig Millionen Arbeitsplätze verdrängen werden.