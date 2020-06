The Economist Ausgabe Juli 2020

Die neue Ausgabe des Economist für den Juli 2020. Es darf wieder spekuliert werden auf welche Ereignisse das Cover hinweist. Einer unsere Leser hat es versucht zu analysieren

The Economist Group ist ein in London ansässiger Verlag. Neben der Familie Agnelli gehören Cadbury, Rothschild (21%), Schroder, Layton und andere Familieninteressen sowie eine Reihe von Mitarbeitern und ehemaligen Belegschaftsaktionären zu den kleineren Aktionären des Unternehmens.



Klick Bild für größer und Quelle

Überschrift: Die nächste Katastrophe (und wie wir sie überleben werden)

Schauen die Bilder genauer an, die an der Wand hängen, in der Reihenfolge von links nach rechts:

1.) Schwein = Demnächst gibt es einen Mangel an Fleisch? Oder….

2.) Vulkanausbruch = Müssen wir mit mittels Geo-Engineering mit mehr Vulkanausbrüchen und Erdbeben rechnen oder sonstigen Naturkatastrophen?

3.) Wasser = Mehr vom Menschen verursachte Überschwemmungen durch Geo-Engineering

4.) Asteroid, der auf der Erde einschlägt = gefälschte Alien-Invasion + gefälschte Weltraumlüge, die mit Space Force weiter voran getrieben wird

5.) Viren = Zweite Welle von COVID-19 = 9/11/2020

6.) Nukleare Explosion = Krieg am Horizont = WW3

7.) Sonneneruption, Magnetische Stürme daraus erfolgt dann der Blackout

Die Uhr im Hintergrund stellt die offizielle Weltlage dar, denn seit Januar 2020 ist sie der Mitternacht näher als je zuvor – Mitternacht steht für das Ende des Lebens oder einen Wechsel der Weltordnung, wie wir es kennen.

Die Familie scheint in aller Ruhe zu hause zu sitzen mit Maske. Der Junge ist nicht davon betroffen, hat aber einen Armee-Helm auf. Es scheint der Hinweis auf Quarantäne der älteren zu sein die Junge Menschen nicht betreffen.