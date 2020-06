Eine von Soros-finanzierte Gruppe schwört, Latino-Wähler zu mobilisieren, um Trump zu stürzen

breitbart.com

Die Lobbygruppe für offene Grenzen, die zum Teil vom Milliardär George Soros finanziert wird, verspricht, Präsident Trump zu besiegen, indem sie rund sechs Millionen junge und entrechtete Hispanoamerikaner zur Wahl stellt.

Aktivisten von United We Dream sagten während eines Presseaufrufs in dieser Woche, dass sie ihre Mitglieder “antreiben” werde, um Millionen neuer hispanoamerikanischer Wähler zu gewinnen und Trumps Wiederwahlkampagne zu vereiteln.

Die Gruppe setzt sich seit langem für eine Amnestie für alle 11 bis 22 Millionen illegalen Ausländer ein, insbesondere für die fast 800.000 illegalen Ausländer, die in das Programm Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) des ehemaligen Präsidenten Obama aufgenommen wurden.

Die Open Society Foundations von Soros ist seit mindestens 2015 ein Geldgeber von United We Dream.

“Wir wissen, dass Trump diesen November geschlagen werden muss, um die Einwanderer zu verteidigen, die DACA zu schützen und unsere Demokratie zu verteidigen”, sagte die Geschäftsführerin von United We Dream, Cristina Jiménez, laut NBC News.

Jiménez sagte, dass United We Dream etwa 2,5 Millionen meist hispanische Amerikaner ins Visier nimmt, die die Familienmitglieder von illegalen Ausländern der DACA sind.

Eine ganze Reihe linker Organisationen ist an den Bemühungen um einen Ausstieg aus der Wahl beteiligt, darunter die SEIU, die Sunrise Movement, das von Soros finanzierte Center for Popular Democracy, die Youth Alliance und LUCHA Arizona.

United We Dream versucht auch, sich an der aktuellen Kampagne der Black Lives Matter-Bewegung “Defund the police” zu beteiligen. Die Gruppen behaupten seit langem, dass die Verhaftung und Abschiebung illegaler Ausländer “in der Vorherrschaft der Weißen und im systemischen Rassismus wurzelt”.