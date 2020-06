Angela Merke: “USA nicht mehr länger der Führer der Welt”

Der Rest der Welt kann es nicht länger als selbstverständlich hinnehmen, dass die USA immer noch eine globale Führungsrolle anstreben und ihre Prioritäten entsprechend anpassen müssen, warnte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.

“Wir sind in dem sicheren Wissen aufgewachsen, dass die Vereinigten Staaten eine Weltmacht sein wollten”, sagte die deutsche Kanzlerin laut The Guardian in einem Interview mit einer Gruppe von sechs europäischen Zeitungen.



Sollten sich die USA nun aus freien Stücken aus dieser Rolle zurückziehen wollen, müssten wir darüber sehr gründlich nachdenken”, fügte sie hinzu.

Merkel, die als erste deutsche Regierungschefin auf der Ostseite des Eisernen Vorhangs aufgewachsen ist, hat in der Vergangenheit häufig von ihrer Bewunderung für den globalen Einfluss der USA gesprochen. Als sie 2009 vor dem Kongress sprach, schwärmte Merkel von dem “unglaublichen Geschenk der Freiheit”, das den Ostdeutschen mit dem von den USA unterstützten Fall der Berliner Mauer zuteil wurde.

Doch selbst während der Präsidentschaft Barack Obamas sah Merkel, wie ihre Regierung wiederholt wegen der niedrigen Militärausgaben getadelt wurde – eine Kritik, die sich unter Präsident Donald Trump verschärfte, der kürzlich die Pläne bestätigte, 9.500 amerikanische Soldaten von den deutschen Stützpunkten abzuziehen.

In einem Interview mit The Guardian, der Süddeutschen Zeitung, Le Monde aus Frankreich, La Vanguardia aus Spanien, La Stampa aus Italien und Polityka aus Polen stellte Merkel fest, dass die US-Militärpräsenz in Mitteleuropa im eigenen Interesse der USA liege.

“Amerikanische Truppen in Deutschland tragen dazu bei, nicht nur Deutschland und den europäischen Teil der NATO, sondern auch die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika zu schützen”, erklärte die Kanzlerin.

Zu den deutschen Militärausgaben sagte Merkel: “Wir in Deutschland wissen, dass wir mehr für die Verteidigung ausgeben müssen; wir haben in den vergangenen Jahren erhebliche Steigerungen erzielt, und wir werden diesen Weg fortsetzen, um unsere militärischen Fähigkeiten zu verbessern”.

Aber “sehr tief nachdenken” scheint für Merkel nicht gleichbedeutend mit einer Unterstützung dessen zu sein, was der französische Präsident Emmanuel Macron als europäische “strategische Autonomie” bezeichnet hat, nämlich die Fähigkeit, den Kontinent ohne Abhängigkeit von den USA zu verteidigen.

“Schauen Sie auf die Welt; schauen Sie auf China oder Indien”, sagte Merkel und fügte hinzu: “Es gibt zwingende Gründe, sich weiterhin für eine transatlantische Verteidigungsgemeinschaft und unseren gemeinsamen nuklearen Schirm einzusetzen. Aber natürlich muss Europa mehr von der Last tragen als während des Kalten Krieges.

Auf die Frage, ob Deutschland die angebliche “Bedrohung” durch Russland unterschätzt habe, räumte Merkel ein Muster “kriegerischen Verhaltens” ein und verwies auf “Fehlinformationskampagnen” und die Ermordung des tschetschenischen Exil-Terroristen Zelimkhan Khangoshvili in Berlin, die deutsche Staatsanwälte Moskau angeblich befohlen haben sollen.

“Der Mord im Berliner Tiergarten ist offensichtlich ein schwerer Vorfall, dessen Schuld derzeit vor Gericht geklärt wird”, sagte die Kanzlerin und fügte hinzu: “Jedenfalls erkennen wir hybride Kriegsführung, Methoden der Destabilisierung, als russisches Verhaltensmuster an.

“Auf der anderen Seite gibt es gute Gründe, den konstruktiven Dialog mit Russland fortzusetzen. In Ländern wie Syrien und Libyen, Ländern in der unmittelbaren Nachbarschaft Europas, ist der strategische Einfluss Russlands groß. Ich werde mich daher weiterhin um Zusammenarbeit bemühen”, fuhr sie fort.

MERKEL: ‘US No Longer A World Leader’