An der Forbes-Philanthropie-Gipfel teilt Bill Gates gegen die US-Regierung aus

Bill Gates hat gegen Amerika ausgeteilt, weil die USA den Globalismus in der Coronavirus-Krise abgelehnt haben. Er beschuldigte die USA auch, sich nach innen zu wenden, indem sie sich geweigert hat, während der Pandemie mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Europäischen Union (EU) und China zusammenzuarbeiten.

Während eines von Phorbes veranstalteter Philanthropie-Gipfels griff Microsoft-Gründer Gates die Entscheidungen der Trump-Regierung von den letzten Monaten an und behauptete, dass die USA ein „Vakuum“ in der Weltführung geschaffen hätten.

Gates beschuldigte die Regierung, sich mehr darum zu kümmern, wer die Schuld für die Ausbreitung des Virus zu trägt.

Der Microsoft-Mitbegründer fügte hinzu, dass er glaubt, dass «Rationalität wieder auftauchen wird» und die USA sich wieder den globalistischen Bemühungen der WHO anschließen werden.

Präsident Donald Trump hat kürzlich die US-Mittel von der WHO wegen Bedenken hinsichtlich der Beziehung der UN-Gesundheitsorganisation zur regierenden Kommunistischen Partei Chinas eingefroren.

Melinda Gates sprach sich auch für Bills globale Arbeit für die Gesundheit aus und fügte hinzu, dass schwarze Amerikaner, wenn ein Impfstoff verfügbar ist, zu den ersten gehören sollten, die ihn erhalten.

«Einer der Gründe, warum wir so darauf achten ist, dass Sie nicht möchten, dass die ersten Impfstofflieferungen in die Länder mit den höchsten Geboten gelangen», erklärte Melinda.

„Auf der Welt gibt es mehr als 60 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen”

«Sie haben es verdient, zuerst den Impfstoff zu bekommen. Sie sind diejenigen, die sich an vorderster Front damit befassen und versuchen, uns alle in Sicherheit zu bringen.»

„Und dann muss man von dort aus Starten den Impfstoff zu verteilen, basierend auf den Ländern und der Bevölkerung.”

«Hier in den USA werden es Schwarze sein, die es zuerst bekommen sollten, und viele Indigene sowie Menschen mit zugrunde liegenden Symptomen und natürlich auch ältere Menschen.»

«Normalerweise spielen die Vereinigten Staaten eine Rolle bei globalen Problemlösungen. Anstatt sich aus der WHO zurückzuziehen, sollten sie sich mit anderen Ländern zusammen schließen und nicht nur versuchen, den Schuldigen zu finden», sagte Bill auf dem Gipfel.

«Die USA haben sich in eine eine schwierige Situation gebracht, in der sich in dieser Situation nach innen gewandt haben.

«Wir versuchen, die verschiedene Bemühungen der Länder zusammenzufügen.”