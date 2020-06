Washington segelt auf Kollisionskurs mit China

strategic-culture.org

Zur Zeit setzen die Vereinigten Staaten drei ihrer Flugzeugträger gleichzeitig ein, um im Pazifik zu patrouillieren, was eine klare Bedrohung für China darstellen soll. Jede Trägerstreikgruppe besteht aus Zerstörern, Flugzeugen und U-Booten. Die Vereinigten Staaten haben insgesamt 11 Flugzeugträger.

Konteradmiral Stephen Koehler, Einsatzleiter des Indo-Pazifik-Kommandos, wird mit den Worten über den ungewöhnlichen Einsatz zitiert. “Groß geschriebene Flugzeugträger und Trägerschlaggruppen sind phänomenale Symbole der amerikanischen Seemacht. Ich bin wirklich ziemlich motiviert, dass wir im Moment drei von ihnen haben”.

Bonnie Glaser, Direktorin des China Power Project am Zentrum für strategische und internationale Studien, räumte ein, dass die Einsätze provozierend waren, auch wenn sie suggerierte, dass es sich in Wirklichkeit irgendwie um einen Propagandacoup für Peking handelte. Sie sagte: “Die Chinesen werden dies auf jeden Fall als ein Beispiel für US-Provokationen und als Beweis dafür darstellen, dass die USA eine Quelle der Instabilität in der Region sind”.

Vergessen Sie die chinesische “Darstellung”. Es scheint ganz offensichtlich eine Tatsache zu sein, dass Washington die Kriegslust und Instabilität im Pazifik verstärkt.

Die beispiellose Muskelkraft der USA kommt zu einer Zeit, in der die politischen Beziehungen zwischen Washington und Peking in einen neuen Kalten Krieg abgestiegen sind. Präsident Donald Trump peitscht seine Unterstützungsbasis mit erneuten rassistischen Beleidigungen gegen China wegen der Coronavirus-Pandemie auf. Bei den jüngsten Kundgebungen in Oklahoma und Arizona sprach der Präsident von der “Kung-Grippe” und einer aus China eingeschleppten “Pest”.

Unterdessen sagte Trumps Außenminister Mike Pompeo letzte Woche auf einer Online-Konferenz, dass die Regierung in Peking ein “Schurkenstaat” sei…….