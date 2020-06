Moskau nach Veröffentlichung des Buchs von Bolton: “Es ist ein Minenfeld” – Geheimnisse seien in Amerika nicht sicher

Russlands stellvertretender Außenminister sagte am Donnerstag, dass selbst die heikelsten internationalen Diskussionen durchgesickert sein könnten.

Nach der Veröffentlichung des Buches von Bolton in dieser Woche sagte ein hochrangiger Moskauer Beamter am Donnerstag, Russland könne nicht darauf vertrauen, dass vertrauliche Gespräche mit den USA geheim bleiben.

“Jetzt gibt es eine Falle”, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS. “Wir können nicht sicher sein, dass einige Gespräche, die sehr heikel und vertraulich waren, nicht aus irgendeinem Grund plötzlich öffentlich werden.

Rjabkow äußerte sich während eines Forums der Primakow-Lesungen, einer Reihe von internationalen Gipfeltreffen, die vom in Moskau ansässigen Institut für Weltwirtschaft und Internationale Beziehungen veranstaltet wurden.

Während des Forums am 25. Juni mit dem Titel “Die USA in der Krise: Strategische Konsequenzen”, zitierte Rjabkow ein Muster durchgesickerter Informationen.

“Wir haben WikiLeaks-Veröffentlichungen gesehen, wir haben die Mueller-Sonde gesehen, wir haben die Veröffentlichung von Abschriften von Videoüberwachungsaufnahmen gesehen, und jetzt noch die Bolton-Memoiren”, sagte er.

Das Ergebnis, sagte er, sei eine diplomatische Herausforderung.

“Wir laufen durch ein Minenfeld und wissen nicht, welche Diskussion das nächste Mal von welcher Quelle verbreitet wird”, sagte Ryabkov. “In der Zwischenzeit sprechen wir über Dinge, deren Deklassierung unter normalen Umständen – nicht im gegenwärtigen Chaos – Jahrzehnte dauern würde”.

Während sich das Bolton-Buch mit der internen Politik der USA befasst, sagte Ryabkov, verwirrt ihn der Ansatz.

“Vom Blickwinkel der Öffentlichkeit bin ich verblüfft über das, was im amerikanischen politischen Establishment vor sich geht”, sagte er.

Zu Beginn seiner Karriere lebte Rjabkow vier Jahre lang – von 2002 bis 2006 – in den Vereinigten Staaten, während er als Berater in der russischen Botschaft in Washington, D.C., arbeitete.