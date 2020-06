Gesellschaft: Die soziale Spaltung als gewolltes Machtinstrument

Können Linke und Konservative unserer modernen Ära innerhalb derselben Gesellschaft friedlich koexistieren?

Hätte mir jemand diese Frage noch vor zehn Jahren gestellt, hätte ich gesagt: “Sicher, ist das möglich.” Heute ist die Antwort auf diese Frage leider zu einem eindeutigen “Nein.” geworden. Die politische Kluft ist so groß geworden, dass es einfach keine Möglichkeit mehr für die beiden Seiten gibt, sich zu versöhnen oder zu vernünftigen Bedingungen mit einander ins Gespräch zu kommen. Machen Sie dabei bitte nicht den Fehler zu denken, dass dies von beiden Seiten ausgeht; denn der weit größere Schaden wird von einer Seite dieser Gleichung angerichtet.

Bereits 2016 schrieb ich zahlreiche Artikel, in denen ich die Themen und Gefahren dieses Konflikts diskutierte, der sich innerhalb der USA und auch in Europa entwickelte, und viele dieser Artikel konzentrierten sich darauf, wer tatsächlich davon profitiert. In meinem Artikel Ordo ab chao: Es ist angerichtet – Der Wahlsieg Donald Trumps vom November 2016 schrieb ich:

Als ich letztens über die SJW [Social Justice Warriors] schrieb, erwähnte ich…….