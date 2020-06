Eugenik ist jetzt Klimawandel, aber immer noch rassistisch

Ich erinnere mich, damals gelesen zu haben, dass die globale Erwärmung die größte Bedrohung für die Welt sei. Ich habe auch alte Artikel gelesen, in denen es vorher um globale Abkühlung ging. Da sie es anscheinend nicht in den Griff bekamen und die globale Erwärmung bei einigen Wissenschaftlern und einigen Menschen einen schlechten Ruf zu bekommen begonnen hatte, beschlossen sie, die Terminologie auf den Klimawandel umzustellen. Und wie Sie sagten, nutzen sie diese Plattform zur Bevölkerungsreduktion.

Nun, dasselbe kann man auch über Eugenik und Bioethik sagen. Alls die Eugenik einen schlechten Ruf bekommen hatte, benannten sie die Studie und die Agenda in Bioethik um, um ihre eugenischen Ziele und Wünsche unter dem Deckmantel der “ethischen” Entscheidungsfindung darüber, wer lebt und wer stirbt, voranzubringen, wobei es sogar darauf ankommt, wer sich in naher Zukunft fortpflanzen darf und wer nicht. Ich vermute mal, dass Leute wie Gates dieses “Privileg” haben werden, aber nicht Leute wie die Armen oder das, was sie als “untauglich” definieren. Schließlich wird es ein Privileg und kein Recht sein, leben und sich fortpflanzen zu dürfen.

Es ist lustig, wie ein gemeinsames Thema und eine gemeinsame Agenda all dieser verschiedenen Zweige oder Wurzeln dieses riesigen Baumes die Bevölkerungsreduzierung ist. Es ist der rote Faden, der sich durch geplante Elternschaft, globale Erwärmung, Klimawandel, Eugenik, Bioethik, Impfungen, Agenda 21, Erdverehrung, Kommunismus, Marxismus, Sozialismus, Kontrolle der Nahrungsmittelproduktion… zieht.

Egal welche Regierung die Kontrolle hat, es hat sich über die Jahre fortgesetzt. Durch Höhen und Tiefen und langsame Stöße hält es immer noch an.

Schwab hat Bill Gates zum Mann der zwei Jahrhunderte – 20. und 21 gekürt

Dies ist das größte Komplott gegen die Zivilisation, das jemals ausgebrütet wurde. Es sind die Marxisten, die zurückkommen, und Klaus Schwab und sein Weltwirtschaftsforum von Davos haben sich in die erste Reihe gesetzt und versucht, seinen Einfluss zu nutzen, um Regierungen zu zwingen, ihre Agenda ohne jeden demokratischen Prozess aufzustellen. Schwab hat Bill Gates zum Mann der zwei Jahrhunderte – 20. und 21 gekürt. Al Gore ist Treuhänder des Weltwirtschaftsforums, und sie haben Greta Thurnberg für ihren Film zum 50-jährigen Jubiläum eingeläutet. Beim Weltwirtschaftsforum dreht sich alles um den Sozialismus. Sie lehnen es ab, dass ein Unternehmen für Aktionäre ist. Schwab glaubt, dass seine erste Pflicht der Welt gilt, während Investoren an zweiter Stelle stehen, weil sein Hintergrund akademischer Natur ist. Das Weltwirtschaftsforum übernimmt eine führende Rolle bei dem Versuch, die Weltwirtschaft zu zerstören, und in der typisch arroganten akademischen Manier glauben sie, sie nach ihrem eigenen Bild wieder aufbauen zu können, genau wie Karl Marx es getan hat. Dies wird die Quelle großen Blutvergießens sein, und seine arrogante Philosophie wird endlich entlarvt werden.

