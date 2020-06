Albright, Jeb Bush und andere Persönlichkeiten, warnen davor dass das Coronavirus die Demokratie bedroht

Beamte, die unter Präsidenten beider Parteien gedient haben, unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie davor warnten, dass die Coronavirus-Pandemie die Zukunft der liberalen Demokratie bedroht.

In dem Brief heißt es, dass einige demokratisch gewählte Regierungen “die Pandemie bekämpfen, indem sie Notstandsbefugnisse anhäufen, die die Menschenrechte einschränken und die staatliche Überwachung ohne Rücksicht auf rechtliche Zwänge verstärken”.

“Parlamente werden an den Rand gedrängt, Journalisten werden verhaftet und schikaniert, Minderheiten werden zum Sündenbock gemacht, und die schwächsten Teile der Bevölkerung sehen sich mit alarmierenden neuen Gefahren konfrontiert, da die wirtschaftliche Blockade das Gefüge der Gesellschaften überall verwüstet”, heißt es in dem offenen Brief des in Stockholm ansässigen Think-Tanks IDEA.

Der Brief wird von Beamten aus der ganzen Welt unterzeichnet, darunter die ehemalige Außenministerin der Clinton-Administration Madeleine Albright, der ehemalige Regierungschef von Florida, Jeb Bush (R), und H.R. McMaster, ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater unter Präsident Trump.

In dem Brief heißt es, dass “Unterdrückung nicht dazu beitragen wird, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen” und dass “diese Angriffe auf Freiheit, Transparenz und Demokratie es den Gesellschaften erschweren werden, schnell und effektiv auf die Krise zu reagieren, sowohl durch die Regierung als auch durch staatsbürgerliches Handeln”.

Der Brief wurde geschrieben, während Regierungen auf der ganzen Welt Maßnahmen ergreifen, um auf die Coronavirus-Pandemie zu reagieren.

Die Regierungen Chinas, Ägyptens, der Türkei, Bangladeschs, Thailands, Thailands, Kambodschas und Boliviens haben Kritiker ihrer Reaktion auf das Coronavirus zensiert, sagte der Exekutivdirektor von Human Rights Watch im vergangenen Monat.

In den USA, im Vereinigten Königreich und in der Europäischen Union haben die Regierungen inmitten der Pandemie die Erhebung von Visa- und Einwanderungsdaten und die Befugnisse zur Terrorismusbekämpfung verstärkt, berichtete Reuters im April.