Menschen, die ein beispielloses Wachstum der amerikanischen Wirtschaft erzielt haben, sind ganz unten. Aber die Oligarchen machten mit der Unterstützung beider Parteien Vermögen.

Dies wurde in The New York Times angegeben.

Medienberichten zufolge hat die amerikanische Arbeiterklasse in den letzten 40 Jahren katastrophale Verluste erlitten. Sie spiegeln sich in niedrigen Löhnen, mangelnden Leistungen und schrecklichen Arbeitsbedingungen wider.

Wenn beispielsweise der durchschnittliche Schlachthofarbeiter 1982 inflationsbereinigt 24 USD pro Stunde verdient, verdient er jetzt weniger als 14 USD pro Stunde, obwohl die Arbeitsbelastung erheblich gestiegen ist.

Probleme sind auch im Hightech-Bereich zu beobachten. Laut NYT arbeiten mehr als 50 Prozent der Menschen, die für Google arbeiten, dort nicht. Sie werden als Auftragnehmer eingestuft und gelten nicht als vollwertige Mitarbeiter.

«Die Menschen werden dafür bezahlt, wie wertvoll sie für das Unternehmen sind», sagte der damalige Finanzminister John Snow im Jahr 2006.

Wenn die Leute dieser Theorie folgen, dann haben neue Technologien und das Wachstum des internationalen Wettbewerbs die meisten Amerikaner abgewertet, schreibt die Zeitung.

In dieser Hinsicht ziehen die Autoren Parallelen zwischen den Vereinigten Staaten und dem «Piratenteam», bei dem der Kapitän seit 40 Jahren einen großen Teil der Produktion zum Nachteil der Besatzung übernimmt.

Ein Vergleich ist angemessen, da jedes Jahr mehr als 1 Billion US-Dollar vom Einkommen der Arbeitnehmer zum Einkommen der Firmeninhaber fließen. Dies kann mit der Tatsache verglichen werden, dass 90 Prozent der normalen Amerikaner jährlich einen Scheck über 12.000 Dollar an 10 Prozent der wohlhabenden Amerikaner senden würden.

Gleichzeitig betont der Artikel, dass eine solche Ungerechtigkeit in den USA «das Ergebnis von Gesetzen ist, die auf Anweisung der in ihrem Interesse tätigen wohlhabenden und staatlichen Institutionen erlassen wurden».

news-front.info