Wird Trump zurücktreten?

Nach der ersten formellen Kundgebung von Trump bei der Wahl 2020 berichten die Medien, dass der Präsident wütend auf seinen Stab und insbesondere auf sein Wahlteam ist: Nur ein Drittel der erwarteten Anwesenden zeigte sich in einem riesigen Amphitheater. (Anscheinend haben viele absichtlich Eintrittskarten gekauft, ohne die Absicht zu haben, teilzunehmen…) Viele Anhänger mögen aus Angst, sich mit dem Corona-Virus anzustecken, zu Hause geblieben sein, aber die Tatsache, dass sie auch den Überlaufbereich im Freien nicht genutzt haben, lässt vermuten, dass Trumps Unterstützung möglicherweise erodiert ist. Seit er gewählt wurde, habe ich oft gedacht, dass er irgendwann zurücktreten würde. Hier ist, was ich am 18. April 2018 auf meiner Website geschrieben habe:

Ich lehne mich hier etwas aus dem Fenster, aber seit zwei Tagen glaube ich langsam, dass Donald Trump zurücktreten wird, anstatt nach dem 25. Zusatzartikel wegen Unfähigkeit angeklagt oder abgesetzt zu werden.

Es ist schwer vorstellbar, dass er sich mit Mueller zusammensetzen wird. Mit seinem unbeständigen Temperament wird er, so glaube ich, das Handtuch werfen und behaupten, dass Washington nicht reformiert werden kann und dass er nicht zulassen wird, dass die harte Arbeit eines ganzen Lebens im Geschäftsleben für einen “Korb Undankbarer” weggeworfen wird.

Die Vereinigten Staaten haben sich in den zwei Jahren seit diesem Posten mehr verändert als zu irgendeinem Zeitpunkt. Der Bürgerkrieg wird offen als Möglichkeit genannt, da die Demokratische Partei weiterhin ihren progressiven Flügel dem Diktat der Wall Street opfert. Da 16% der Bevölkerung auf dem Rücken Martin Luther Kings – und zunehmend auch der Black Panthers – die Führung übernehmen, werden die Vereinigten Staaten mit Tritten und Schreien in Richtung der Sozialdemokratie geschleift, die der europäischen Arbeiterklasse seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein menschenwürdiges Leben gesichert hat.

Das jüngste Buch über das Trump im Weiße Haus, das heute in den Läden steht, nachdem es eine gerichtliche Anfechtung überstanden hat, stammt vom ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater und Überfallkommissar John Bolton, und es ist das maßgebliche Buch in der ständigen Flut von Enthüllungen ehemaliger Trump-Mitarbeiter und Regierungsbeamter, die alle seine Eignung für “das höchste Amt im Land” in Frage gestellt haben. Als jemand, der “während der Geschehnisse selber im Weißen Haus”, betont Bolton, Trumps antisoziale, aber auch seine unberechenbare Persönlichkeit, und es war, als lebe man in einem Flipperautomaten. Ich glaube, anstatt eine weitere Peinlichkeit wie die in Tulsa Oklahoma zu riskieren, an dem Wochenende, an dem sich das schwarze Amerika an die Zerstörung einer “Black Wall St” durch weiße Mob im Jahr 1921 erinnert, wird Trump “seinem Bauchgefühl folgen” und zurücktreten.

Sollte Trump das Handtuch werfen, ist Generalstaatsanwalt William Barre der “Musketier” mit der geringsten Überlebenschance. Während er den Generalstaatsanwalt von New Yorks berühmtem “Southern District” feuert, der Trumps Steuererklärungen und andere “Hot Button”-Probleme im Zusammenhang mit der Präsidentschaft untersucht, beschreibt ein Artikel, der genau zum richtigen Zeitpunkt erscheint, ihn und seine Brüder als berühmte Tyrannen an einer privaten New Yorker Vorbereitungsschule. In der Zwischenzeit werden sich Amerikas Verbündete weniger über Barres Spott über seine gepriesene “Rechtsstaatlichkeit” Sorgen machen als über die nationale Sicherheit unter den beiden anderen, Außenminister Pompeo und John Bolton.

Ein Präsident, der auf sein Bauchgefühl hört, wird wahrscheinlich nicht unbegrenzt auf einem sinkenden Schiff “bleiben”, und er wird sich auch nicht um die Reaktion seiner bewaffneten Basis kümmern, während amerikanische Städte und Gemeinden versuchen, ihre Polizeikräfte inmitten der längst überfälligen amerikanischen Rassenkalkulation zu reformieren.

Leicht gekürzte Version