Wie Washington triumphieren will

Während des drei-monatigen Lockdowns in den westlichen Gesellschaften wurde die Landkarte des Nahen Ostens tiefgreifend verändert. Der Jemen wurde in zwei getrennte Länder gespalten, Israel ist mit seinen zwei sich verabscheuenden Ministerpräsidenten gelähmt, der Iran unterstützt offen die NATO im Irak und Libyen, die Türkei besetzt Nordsyrien, und Saudi-Arabien steht kurz vor dem Bankrott. Alle Bündnisse sind in Frage gestellt und neue Spaltungen erscheinen oder vielmehr tauchen wieder auf.

2001 definierten Donald Rumsfeld und Admiral Arthur Cebrowski die Ziele des Pentagons in der Ära des Finanzkapitalismus. Der Generalstab erstellte dann diese Karte der Teilung des großen Nahen Ostens. Im Jahr 2017 sprach sich Donald Trump jedoch gegen (1) die Änderung der Grenzen (2), gegen die Schaffung von Staaten aus, die von Dschihadisten regiert werden (3), gegen die Präsenz von US-Truppen in der Region. Seitdem hat das Pentagon darüber nachgedacht, wie die Zerstörung staatlicher Strukturen fortgesetzt werden kann, ohne Länder in Frage zu stellen und zugleich das Weiße Haus zufrieden zu stellen.

Seit zwei Jahrzehnten versucht Washington, den “Großen Mittleren Osten”, eine willkürlich definierte Region von Afghanistan bis Marokko, “umzugestalten”. In den letzten drei Jahren sind jedoch zwei Strategien aufeinandergeprallt: auf der einen Seite das Pentagon, das die staatlichen Strukturen aller Länder, ob Freunde oder Feinde, in der Region zerstören will und auf der anderen Seite Präsident Trump, der die Region ohne militärische Besetzung kommerziell beherrschen will.

Als der Lockdown verkündet wurde, um der Covid-19-Epidemie vorzubeugen, warnten wir, dass tiefgreifende Veränderungen in der Region im Gange seien und dass sie nach dieser Phase nicht mehr der ähneln würden, die wir zuvor kannten. Wir gingen von der Beobachtung aus, dass Washington die Zerstörung des…..