Wie Bolton, Netanjahu und Pompeo Trumps Traum von Gesprächen mit dem Iran sabotierten

Benjamin Netanjahu wird über 30 Mal in John Boltons neuem Buch “The Room Where it Happened” erwähnt, in dem seine turbulente 18-monatige Arbeit als nationaler Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump beschrieben wird.

Bild: haaretz

Die meisten Verweise auf den israelischen Premierminister sind kurze Beschreibungen von Gesprächen zwischen Netanjahu und Bolton über den Iran, die nur sehr wenige neue oder wichtige Informationen enthalten.

Eine Geschichte, die Bolton ausführlicher erzählt, zeigt jedoch, wie Netanyahu – zusammen mit Bolton und Außenminister Mike Pompeo – angeblich Trumps Versuche sabotierte, im vergangenen Sommer diplomatische Kanäle mit Teheran zu öffnen.

Bolton erzählt diese Geschichte mit Stolz und deutet an, dass die Bemühungen von ihm selbst und Pompeo mit Netanyahus Unterstützung Trump davon abgehalten haben, sich für ein umfassenderes amerikanisch-iranisches Abkommen einzusetzen, das damals vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorangetrieben wurde.

Die Ereignisse, die Bolton beschreibt, geschahen im Vorfeld seiner Absetzung aus dem Weißen Haus. Zuerst, im Juni 2019, überraschte Trump und enttäuschte Bolton und die anderen iranischen Falken in seiner Regierung, indem er im letzten Moment einen Militärschlag gegen iranische Ziele als Vergeltung für einen iranischen Angriff auf eine US-Militärdrohne absagte. Bolton beschreibt dieses Ereignis als eine der unprofessionellsten Entscheidungen, die er in seiner Karriere im Bereich der nationalen Sicherheit je erlebt hat.

Später im Sommer, als die Spannungen mit dem Iran weiter zunahmen, begann…..

