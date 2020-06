Transhumanismus: Die neue Religion der kommenden Technokratie

In einem kürzlich im Wall Street Journal erschienenen Essay “Looking Forward to the End of Humanity” postuliert Adam Kirsch einen technologischen Schub, der durch die globale Coronavirus-Pandemie ausgelöst wird und den Tod abschaffen würde:

Ewiges Leben durch fortschrittliche Technologie erscheint wie ein Hirngespinst für eine Gesellschaft, die bis vor kurzem Schwierigkeiten hatte, genügend Masken herzustellen, um das Leben von Ärzten und Krankenschwestern zu retten. Dennoch könnte sich Covid-19 als genau die Art von Krise erweisen, die nötig ist, um die Bemühungen um eine, wie seine Befürworter es nennen, “transhumane” Zukunft zu verstärken. Da unsere biologische Zerbrechlichkeit offensichtlicher denn je ist, werden viele Menschen bereit sein, die Botschaft der Transhumanistischen Erklärung, eines 1998 erstmals veröffentlichten Acht-Punkte-Programms, anzunehmen: “Wir stellen uns die Möglichkeit vor, das menschliche Potenzial durch die Überwindung des Alterns, kognitiver Defizite, unfreiwilligen Leidens und unserer Gefangenschaft auf dem Planeten Erde zu erweitern.

Es gibt eine Fülle von angesehenen Denkern, die dies für möglich halten, darunter der im Artikel zitierte Google-Ventures-Gründer Bill Maris, und Yuval Noah Harari gibt in seinem Homo Deus schon früh den Ton an, indem er erklärt

Im einundzwanzigsten Jahrhundert werden die Menschen wahrscheinlich ein ernsthaftes Gebot für Unsterblichkeit abgeben…

Menschen sterben immer aufgrund eines technischen Fehlers…

Transhumanism: The new religion of the coming technocracy