Die Opfer der Angst

Prof. Sucharit Bhakdi war in der vergangenen, sehr einseitig geführten Diskussion um Covid-19 ein echter Lichtblick. Besonnen und kompetent zerlegte der Infektionsepidemiologe die fachlichen Fehler seiner Mainstream-Kollegen sowie übereifriger Politiker. Es ist daher ein großer Glückfall, dass er zusammen mit Karina Reiss auf dem Höhepunkt der Corona-Hysterie die Zeit fand, ein ausführliches Buch zu schreiben, das die Geschichte dieses dramatischen politischen und medizinischen Irrtums neu aufrollt, Interessierten viele schlagkräftige Argumente in die Hand gibt — und das am heutigen Tage auch in gedruckter Form veröffentlicht wurde. In diesem ersten Buchauszug gehen die Autoren vor allem auf das Prinzip der Verhältnismäßigkeit ein: Selbst unter alten und vorerkrankten Menschen war nur ein Bruchteil von Corona betroffen. Rechtfertigt das die Verwüstungen, die vermeintliche Eindämmungsmaßnahmen an unserer Demokratie, an der Wirtschaft und an der seelischen Gesundheit von Millionen Menschen angerichtet haben?