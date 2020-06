Die Covid-19 Tester drehen durch

All diese Kontroverse, nur weil Trump sagt, die Prüfung auf COVID sollen sich verlangsamen, und Fauci sagt, es gäbe keine andere Möglichkeit.

Ich habe den Fehler gemacht zu einer Notaufnahme zu gehen, und alles, was die wollten ist, festzustellen ob ich Covid habe. Ich wurde für zwei Tage in eine COVID-Isolationseinheit geschickt, und um da wieder herauszukommen, müssen Sie ZWEI COVID-Tests die sich als NEGATIV herausstellen über sich ergehen lassen, . Ich habe jetzt festgestellt, dass bei einer einfachen Routine-Blutuntersuchung COVID mit eingeschlossen ist. Ich bin jetzt in einem Monat fünf Mal auf COVID getestet worden, und sie sind alle NEGATIV.

Die Presse beschimpft Trump, als gefährde er die Gesellschaft, indem er es wagt zu sagen, dass COVID-Tests verlangsamt werden sollten. Ich habe es aufgegeben, in irgendeine Periode der medizinischen Versorgung zu gehen! Jedes Mal, wenn Sie reinkommen und eine Maske brauchen und sie ihnen sagen dass Sie bereits fünf Mal auf COVID getestet wurden, und sie sie dann fragen: Ja, aber wann war Ihr letzter Test?

Ich gebe es auf. Sie können keine regelmäßige medizinische Versorgung mehr bekommen. Diese COVID-Angst hat die medizinische Versorgung zerstört. Du kommst rein, und sie müssen deine Temperatur messen, und Gott stehe dir bei, wenn du die Grippe hast oder aus irgendeinem anderen Grund krank bist – ab in die COVID-Isolation.

Wie passe ich also in diese Statistik? Bin ich jetzt ein fünffach genesener COVID-Patient, weil sie mich zwei Tage lang in eine COVID-Isolationseinheit gesteckt haben?