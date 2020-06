Covid-19 wird den Marsch der Roboter beschleunigen

Nachdem sie während der Pandemie an Fahrt gewonnen hat, beschleunigt die technische Revolution die Krise der Arbeitslosigkeit in China und der entwickelten Welt.

I Robot” Die Automatisierung ist auf dem Vormarsch und das Weltweit. Foto: Mit 20th Century Fox

Sie wurden mit Quantensprüngen in der historischen Reise der Menschheit verglichen. Aber sie sind eher wie Sprünge im Grand-Canyon-Stil in unserer Evolution.

In den letzten 200 Jahren haben technologische Revolutionen die Grenzen der Globalisierung erweitert und Millionen von Menschen aus der Armut geholt. Doch sie haben ihren Preis.

Die Vierte Industrielle Revolution wird nicht anders sein.

Mit China an der Spitze dieser mutigen neuen Welt verändert sich die Landschaft dramatisch, für die einen eine neue Welt für die anderen ein Alptraum.

“China nutzt die Automatisierung in einem Ausmaß wie kein anderes Land. Von KI-Nachrichtensprechern im [staatlichen Fernsehen] über einminütige [Gesundheits-]Kliniken bis hin zu von Robotern betriebenen Fabriken – China setzt künstliche Intelligenz und Roboter ein, um das gesamte Spektrum menschlicher Fähigkeiten zu übernehmen”, sagte Abishur Prakash, ein geopolitischer Futurist des Center for Innovating the Future, einer Strategieberatungsfirma, gegenüber der Asia Times.

“Dies könnte die Politik im Land verändern. Es waren die Jobs in der Stadt…..