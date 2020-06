Wird das Coronavirus die Kluft zwischen den USA und Europa vertiefen?

Während des internationalen Online-Gipfels “100 Tage mit COVID-19: Lessons to be learned”, der vom 15. bis 19. Juni stattfand, diskutierten führende Experten und Politiker aus mehr als 20 Ländern über die unvorhergesehenen Veränderungen, die in den letzten Monaten in der globalen Politik und Wirtschaft eingetreten sind.

So wie die Coronavirus-Pandemie die internationalen Schlagzeilen beherrscht hat, so hat sie auch die bereits bestehenden gravierenden Unterschiede zwischen den Vereinigten Staaten und Europa noch verschärft.

Während des Online-Gipfels sagte Michael Schumann, der Präsident des Bundesverbandes für wirtschaftliche Entwicklung und internationalen Handel e.V. (BDI): “Deutschland sollte sich von der US-Dominanz lösen und sich auf seine Interessen konzentrieren. Wir sollten uns China und Afrika, Indien und natürlich Russland zuwenden. Wir müssen endlich die volle Verantwortung für unser eigenes Schicksal übernehmen”.

Ein anderer deutscher Experte…..

Will the Coronavirus Widen the Rift Between US and Europe?