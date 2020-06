Schweizer Konzept ermöglicht endlich legalen CBD Anbau mit regelmäßig bepflanztem Stellplatz

Ein Schweizer Forschungs- und Produktionsunternehmen macht das Unmögliche möglich. Jeder hat jetzt die Chance, entweder für den Eigenbedarf oder den Verkauf, medizinisches Cannabis erlaubt anzubauen.

Die Mission ist es, Cannabisprodukte (CBD-Öl…) in guter Qualität in der Schweiz, dem deutschsprachigen Raum und ganz Europa salonfähig und zugänglich zu machen. Ihr Antrieb ist es politisch, gesellschaftlich und wissenschaftlich endlich Bewegung in den europäischen Markt zu bringen. Deshalb hat seit einiger Zeit…..