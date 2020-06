„Kulturelles AIDS“ – Das russische Fernsehen über den Kampf gegen Denkmäler im Westen

Die Bilderstürmer greifen im Westen weiter um sich. Was Menschen im Westen irgendwie verständlich sein mag, ist für Russen völlig irrsinnig. Das russische Fernsehen hat dem am Sonntag in der Sendung „Nachrichten der Woche“ wieder einen langen Kommentar gewidmet, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Trends im Westen: Der Krieg gegen Denkmäler und die Jagd auf weiße Frauen

In Schweden, diesem bis vor kurzem ruhigen skandinavischen Land, wird es jetzt für den Norden untypisch heiß. Heiß in der Kultur. Bei……