Leider fehlen bis heute fast alle relevanten Daten zu den PCR-Tests der Berliner Charité. Ich würde mich über wesentlich mehr Offenheit der Regierung und dem BMG freuen. Auch die Entdeckung des Virus in Italien in Problem aus dem Dezember 2019 geben schwer zu denken. Erklärungen müssen her, und offene Kommunikation derer, die diese Lage herbeigeführt haben.

