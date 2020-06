ID2020: Blockchain-Ausweis für Milliarden

Der Artikel ist von 2017 und zeigt doch auf das die Vorbereitungen im vollen Gange sind und die Agenda durchgezogen wird.

Finger statt PIN: Das Geldabheben wird einfacher. (Bild: dpa, Oliver Berg)

Über eine Milliarde Menschen haben derzeit keine offiziellen Ausweispapiere. Eine dezentrale Lösung soll helfen, diesen Menschen Zugang zu staatlichen Leistungen zu geben.

Auf dem ID2020 Summit bei den Vereinten Nationen (UN) in New York haben Accenture und Microsoft einen ersten Prototypen einer digitalen Ausweislösung vorgestellt, die biometrische Daten mit einer dezentralen Speicherung verknüpft. Das Projekt ist Teil des Plans der UN, bis 2030 Armut und Hunger zu beseitigen und allen Menschen Zugriff auf staatliche Infrastrukturen zu geben.

Die nun vorgestellte Lösung basiert auf einer Blockchain-Lösung von Accenture und läuft auf Microsofts Cloud-Plattform Azure. Accenture hatte bereits für den Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge ein ID-System entwickelt, mit dem bisher 1,3 Millionen Geflüchtete in 29 Ländern erfasst worden sind und das bis 2020 auf auf 75 Länder ausgeweitet werden soll. In Zusammenarbeit mit Microsoft hat das irische Unternehmen nun eine Lösung entwickelt, die in wesentlich höheren Maßen skalieren soll.

Dezentrale Lösung gegen Blockaden

Die Speicherung von Zugangsdaten in einer Blockchain soll sicherstellen, dass künftig keine zentrale Stelle mehr den Zugang auf Identitätsnachweise…..