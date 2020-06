Faktencheck: Wofür stehen die Grünen tatsächlich?

Keine Partei betrügt ihre Wähler dreister, als die Grünen. Glaubt man Grünen Politikern und den „Qualitätsmedien“, stehen die Grünen für Frieden und gegen fossile Energieträger oder Gentechnik. All das stimmt nicht, wenn man sich anschaut, wofür die Grünen tatsächlich in Parlamenten stimmen und was in ihren Positionspapieren zu lesen ist.

Für viele sind die Grünen immer noch eine soziale Friedens- und Ökopartei, dabei haben die Grünen von heute die Ideale ihrer Gründer längst über Bord geworfen. Heute stehen die Grünen für eine konsequent transatlantische Politik und haben auf diesem Feld selbst die…..