COVID, Identitätspolitik und die globale herrschende Elite. Wie sieht der Spielplan nach den Wahlen aus?

Die Regierungs- und Finanzelite hält nutzlose Esser für überflüssig

globalresearch.ca

Im Folgenden wird meine Meinung auf der Grundlage von mehr als anderthalb Jahrzehnten Forschung über die herrschenden Eliten dargelegt. Bitte beachten Sie, dass diese Art von Kommentaren heute vom FBI, dem Staat für nationale Sicherheit und seinen Propagandamedien als innerstaatlicher Terrorismus betrachtet wird.

Ich habe beschlossen, meine Gedanken über die Zerstörung Amerikas (und Europas) vor der Wahl 2020 in den USA zu veröffentlichen. Falls die aktuellen Umfragen darauf hindeuten, wird Donald Trump nicht wiedergewählt werden. Joe Biden wird der neue Teleprompter-Leser des Establishments sein. Der Senat wird in die Hände der Demokraten übergehen. Die Demokraten und ihre “progressiven” (von den Unternehmen finanzierten) Verbündeten werden gegen jeden vorgehen, der rechts oder links vom Establishment steht, mit Ausnahme von Gruppen wie Black Lives Matter, die jetzt Millionen von Dollar von Leuten wie der Citibank und der Ford Foundation erhalten, wobei letztere seit langem als eine von der CIA kontrollierte Frontoperation bekannt ist.

“Die Ford Foundation und Borealis Philanthropy kündigten kürzlich die Gründung des Black-Led Movement Fund [BLMF] an, einer auf sechs Jahre angelegten gemeinsamen Spenderkampagne mit dem Ziel, 100 Millionen Dollar für die Koalition Movement for Black Lives zu sammeln”, berichtet die Washington Times.

Das COVID-Virus ist eine biologische Waffe, die absichtlich in China freigesetzt wird und sich von dort aus auf einen Großteil der übrigen Welt ausbreitet. Es entkam nicht aus dem Labor in Wuhan. Es wurde vom US-Militär bei der Teilnahme an einer Sportveranstaltung in Wuhan freigesetzt. Es wird jedoch vermutet, dass das Virus im November 2019 oder möglicherweise schon früher, im Umlauf war.

Im April kam eine in der Fachzeitschrift Antiviral Research (Vol. 16, April 2020) veröffentlichte Studie zu dem Schluss, dass das COVID-Virus Merkmale aufweist…..