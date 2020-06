HR 6666: Jedermann erreichen und kontaktieren – Auf dem Weg zu einem totalitären Staat?

Und so beginnt es mit dem Versuch des Kongresses, das zu kodifizieren, was der erste von vielen verfassungswidrigen Gesetzgeber-Versuchen zur Schaffung einer totalitären Welt-Regierung unter dem Deckmantel des Angriffs auf das Coronavirus COVID 19 sein könnte.

Vor einigen Wochen empfahl die Weltgesundheitsorganisation der UNO eine Hausdurchsuchung nach Familienmitgliedern, die mit COVID 19 infiziert sind, und die Entfernung der Infizierten in eine obligatorische Quarantäne. Die amerikanische Reaktion war zumeist “das könnte hier nie passieren”, aber das hat die Hausdemokraten nicht davon abgehalten, HR 6666 vorzulegen, auch bekannt als TRACE (Testing, Reaching and Contacting Everyone) Act .

Der am 1. Mai von Abgeordnetem Bobby Rush (D-Ill) eingeführte TRACE-Act würde ein landesweites Kontakt- und Quarantäne-Programm einführen, dieser wurde nun an den Energie- und Handelsausschuss des Repräsentantenhauses für eine noch anzusetzende Anhörung vor dem Gesundheitsunterausschuss überwiesen.

Dieser Unterausschuss hat für Donnerstag, den 14. Mai, eine Anhörung zum Thema “Schutz der wissenschaftlichen Integrität in der Antwort auf COVID 19” anberaumt, wobei weder eine Beschreibung der Anhörung noch eine Zeugenliste veröffentlicht wurde. Mit 39 Co-Sponsoren könnte HR 6666 in ein größeres Gesetzespaket zur Klärung von Lebensläufen aufgenommen werden, das noch eingeführt werden muss.

HR 6666 gewährt dem CDC (Center for Disease Control) 100 Milliarden Dollar für die Einrichtung einer lokalen mobilen Gesundheitseinheit in jeder Gemeinde zur Durchführung eines diagnostischen Tür-zu-Tür-Testprogramms für COVID 19. Da die ACLU nirgendwo in Sicht ist, gibt es keinen Zweifel an der Verfassungswidrigkeit von HR 6666, da das Gesetz besagt, dass solche Tests “an den Wohnorten von Einzelpersonen” durchgeführt werden.

Der Gesetzentwurf sieht ferner vor, dass “die Kontakte von infizierten Personen verfolgt und überwacht und die Quarantäne dieser Personen unterstützt werden”.

Mit anderen Worten, TRACE ermöglicht nicht nur eine massive netzartige Möglichkeit, um die Infizierten zu suchen und zu finden, was auf erzwungene Hausfriedensbrüche hinauslaufen kann, sondern erzwingt auch die Einhaltung der Vorschriften, indem die Namen aller Personen verlangt werden, mit denen eine infizierte Person Kontakt hatte – all dies erhöht die Verfassungsmäßigkeit der gesamten CV-Bemühungen mit dem letztendlichen Ziel verbindlicher weltweiter Impfungen.

HR 6666 ist verfassungswidrig, da er gegen den Vierten Verfassungszusatz verstößt, der jedem amerikanischen Bürger das Recht garantiert, in seinem eigenen Haus sicher zu sein.

Dr. Rashid Buttar hat gesagt, dass Ventura, Kalifornien, der erste Teststandort sein wird, der das TRACE-Programm initiiert.

Darüber hinaus wurde Microsoft kürzlich das Patent Nr. 060606 für ein “Krypto-Währungssystem, das Daten über menschliche Körperaktivitäten verwendet”, erteilt. Mit anderen Worten: Gates, ein wahnsinniger Kontrollfreak, besitzt nun das Patent zur Durchführung einer globalen Überwachung mittels eines Quanten-Tatoo, das als Chip in den Körper eingesetzt wird. Gates hat sich seit einiger Zeit für ein digitales Überwachungssystem eingesetzt.

Die Queen erinnert sich daran, wie britische Kinder während des Bombenangriffs auf London im Zweiten Weltkrieg aufs Land evakuiert wurden:

“…aus ihren Häusern evakuiert und zu ihrer eigenen Sicherheit weggeschickt. Heute werden wieder einmal viele eine schmerzliche Trennung von ihren Lieben verspüren, aber heute wie damals wissen wir tief im Inneren, dass es das Richtige ist.“

Vermutlich wird die königliche Familie zur öffentlichen Besichtigung antreten, damit ihre Kinder getestet und unter Quarantäne gestellt werden können, wenn nötig “weg von zu Hause”. Verspätetes Lob an Harry und Meghan für ihren Ausbruch in die Freiheit – sie kamen gerade noch rechtzeitig heraus.