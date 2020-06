Wäre es möglich, dass die Eisschichten der Erdpole uns sagen könnten, was in Zukunft passieren wird? Die Eisbohrkerne enthalten die vollständigsten historischen Aufzeichnungen über die Klimaveränderungen auf der Erde, und sie können uns dabei helfen, eine Vorstellung davon zu machen, was in der Zukunft passieren könnte.

