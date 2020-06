Corona-positive Proben und Häufungen von Lungenentzündungen Ende 2019 – Kommt Corona wirklich aus China?

Kommt das Coronavirus tatsächlich von einem Markt in Wuhan, oder war es schon lange vorher aktiv? Die Hinweise darauf, dass es schon 2019 Coronafälle außerhalb Chinas gegeben hat, verdichten sich. Das würde die ganze Geschichte von Corona ändern.

Die Medien berichten immer wieder darüber, dass schon Proben aus 2019 positiv auf COVID-19 getestet wurden. So hat der Spiegel schon Anfang Mai berichtet, dass in einem Krankenhaus in Paris Proben getestet wurden, die von Patienten stammen, die im Dezember 2019 behandelt worden sind:

„In einem französischen Krankenhaus ist die Probe eines Patienten mit Lungenentzündung…..