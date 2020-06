Yankee go home: Welche Folgen hätte der Abzug von US-Truppenaus Deutschland?

Then-Commander of U.S. Army Europe Lt. Gen. Ben Hodges speaks Wednesday, March 1, 2017, during a news conference following a meeting with Lithuanian Minister of National Defense Raimundas Karoblis in Vilnius, Lithuania. MINDAUGAS KULBIS/AP

Aus einem Bericht in der STARS AND STRIPES geht hervor, dass sich in den USA Widerstand gegen Trumps Plan regt, US-Truppen aus der Bundesrepublik Deutschland abzuziehen.

“Yankee go home: Welche Folgen hätte der Abzug von US-Truppen aus Deutschland?”

Von David Rising, The Associated Press , STARS AND STRIPES, 14.06.20

Zitat: ….”Wer meint, Deutschland mit dem Abzug von US-Truppen bestrafen zu müssen,übersieht die Tatsache, dass diese Truppen nicht mehr in erster Linie zur Verteidi-gung dieses Landes dienen,” gab der pensionierte Lt. Gen. (Generalleutnant) BenHodges zu be-denken, der von 2014 bis 2017 die U.S. Army Europe kommandiert hat. “…..hier weitere……