Wie ein Krieg in Asien verhindert werden kann

Von Michèle Angelique Flournoy

Michèle Angelique Flournoy ist die ehemalige Unterstaatssekretärin für Verteidigungspolitik, die siebte ranghohe Beamtin im US-Verteidigungsministerium. In dieser Funktion war sie von Februar 2009 bis Februar 2012 Hauptberaterin der US-Verteidigungsminister Robert Gates und Leon Panetta

foreignaffairs.com

Die Erosion der amerikanischen Abschreckung erhöht das Risiko chinesischer Fehlberechnungen

Bild: Reuters

Bei all der Ungewissheit über die Welt, die auf die Pandemie folgen wird, ist eine Sache fast sicher: Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China werden noch schärfer sein als vor dem Ausbruch des Coronavirus. Das Wiederaufleben der amerikanisch-chinesischen Konkurrenz stellt die politischen Entscheidungsträger vor eine Vielzahl von Herausforderungen – in Bezug auf Handel und Wirtschaft, Technologie, globalen Einfluss und vieles mehr – aber keine ist folgenschwerer als die Verringerung des Kriegsrisikos. Leider ist dieses Risiko dank der heutigen, einzigartig gefährlichen Mischung aus wachsender chinesischer Durchsetzungskraft und militärischer Stärke und der Erosion der Abschreckung durch die USA so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr, und es wächst weiter.

Weder Washington noch Peking streben einen militärischen Konflikt mit dem jeweils anderen an. Sowohl der chinesische Präsident Xi Jinping als auch der US-Präsident Donald Trump verstehen zweifellos, dass ein Krieg katastrophal wäre. Dennoch könnten die Vereinigten Staaten und China nur allzu leicht in einen Konflikt geraten, ausgelöst durch eine chinesische Fehleinschätzung der Bereitschaft oder Fähigkeit der Vereinigten Staaten, auf Provokationen in umstrittenen Gebieten wie dem Südchinesischen Meer oder auf eine offene Aggression gegen Taiwan oder einen anderen Sicherheitspartner der USA in der Region zu reagieren.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Volksbefreiungsarmee (People’s Liberation Army, PLA) an Größe, Fähigkeiten und Vertrauen zugenommen. China entwickelt sich auch zu einem ernsthaften Konkurrenten in einer Reihe von technologischen Bereichen, die letztlich über den militärischen Vorteil entscheiden werden. Gleichzeitig hat die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Abschreckung abgenommen. Für Peking hat die Finanzkrise von 2008/2009 zu einer anhaltenden Darstellung des Niedergangs der USA und der chinesischen Überlegenheit geführt, die durch die Wahrnehmung des Rückzugs der USA aus der Welt – und in jüngster Zeit durch die Wahrnehmung eines verpfuschten US-Managements der Pandemie und des gesellschaftlichen Umbruchs über systemischen Rassismus – noch verstärkt wurde.

Hinzu kommt, dass Washington seinen versprochenen “Drehpunkt” nach Asien nicht eingehalten hat. Die US-Truppenstärke in der Region ist nach wie vor ähnlich hoch wie vor einem Jahrzehnt. Die derzeitige Regierung hat das Handelsabkommen der Transpazifischen Partnerschaft, das ihr Vorgänger so mühsam ausgehandelt hatte, verworfen. Führende diplomatische Ämter in der Region sind nach wie vor unbesetzt, und die Vereinigten Staaten sind in den großen diplomatischen Foren der Region oft unterrepräsentiert oder völlig unentschuldigt abwesend. Es hat keine Antwort der USA auf Pekings “Belt and Road Initiative” gegeben, auch wenn sich ihr Einfluss auf Asien und weit darüber hinaus ausdehnt. Und chinesische Aktivitäten in der “Grauzone” unterhalb der Konfliktschwelle – wie der Bau militarisierter “Inseln” und die Anwendung von Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung umstrittener Souveränitätsansprüche im Südchinesischen Meer – sind von den Vereinigten Staaten weitgehend unbeantwortet geblieben, abgesehen von gelegentlichen diplomatischen Demarchen oder Operationen für die Freiheit der Schifffahrt.

Je zuversichtlicher Chinas Führer in ihre eigenen Fähigkeiten sind und je mehr sie an den Fähigkeiten und der Entschlossenheit der Vereinigten Staaten zweifeln, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Fehleinschätzung……