KEIN Football in dieser Saison

Es ist eindeutig ein bewusster Schritt, die Welt geschlossen zu halten und zu erzwingen, dass jeder verfolgt und geimpft wird. Jemand muss Anthony Fauci wirklich bloßstellen, denn es gibt eine Menge Indizien dafür, dass er nicht nur Bill Gates kopiert hat, sondern auch die Forschung finanziert hat, um diese Art von Virus zu erschaffen.

Als sich die Wissenschaftler beschwerten, schickte er sie nach Whuan und finanzierte China, um die Arbeit zu tun, die ihm in den USA nicht erlaubt war. Dann haben sich China und die USA, gegenseitig beschuldigt, da niemand gegen die Milliardäre und das Weltwirtschaftsforum ermittelt, weil sie eine 400-prozentige Steuererhöhung durchsetzen und jeden einsperren wollen.

Fauci hat die Kühnheit, sich zu äußern und zu sagen, dass eine Football-Saison nur dann möglich ist, wenn sie ein “Blasen”-Format schaffen, das die Spieler von der Öffentlichkeit isoliert und sie dazu zwingt, jeden zu testen. Er ging dann wie folgt darauf ein: “Wenn sich die Spieler nicht im Wesentlichen in einer Blase befinden – isoliert von der Gemeinschaft und fast jeden Tag getestet werden – wäre es sehr schwer zu beschreiben, wie der Football in diesem Herbst gespielt werden kann. Fauci fügte dann hinzu: “Sollte es eine zweite Welle geben, was sicherlich eine Möglichkeit ist und was durch die vorhersehbare Grippesaison kompliziert würde, könnte es sein, dass in diesem Jahr kein Fooball gespielt werden kann”.

Fauci gehört zu diesen Elitisten, die meinen, sie könnten einfach verfügen und das Volk müsse gehorchen. Einige Städte schreiben die obligatorische Gesichtsmaske vor, und bei der zweiten Verwarnung des Nichttragens, geht man ins Gefängnis. Das wird zu einer Revolte führen, und diese Elitisten werden endlich begreifen, dass ihre Macht auf gesundem Menschenverstand beruht und Grenzen hat. Die Art und Weise, wie sie dieses Virus mit einer Tötungsrate von 0,0003% der Bevölkerung behandeln, als wäre es die Schwarze Pest. Es ist keineswegs so ernst und viele Menschen gehen davon aus, dass sie nur eine Erkältung haben.