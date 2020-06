Laut Buch von Bolton: Trump bat Chinas Xi, ihm bei der Wiederwahl zu helfen

(Pablo Martinez Monsivais/AP

Präsident Trump bat den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, ihm zu helfen, die US-Wahl 2020 zu gewinnen, weiter sagte er zu Xi während eines Gipfel-Dinners im vergangenen Jahr, dass verstärkte landwirtschaftliche Käufe Pekings von amerikanischen Bauern seine Wahlaussichten verbessern würden, so eine vernichtende neue Darstellung des Lebens innerhalb der Trump-Administration durch den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater John Bolton.

Während eines Einzelgesprächs auf dem Gipfel der Gruppe der 20 im Juni 2019 in Japan beschwerte sich Xi bei Trump über die China-Kritiker in den Vereinigten Staaten. Aber Bolton schreibt in seinem Buch, das nächste Woche erscheinen soll, dass “Trump sofort annahm, dass Xi die Demokraten meinte. Trump sagte zustimmend, dass es unter den Demokraten große Feindseligkeiten gab. Hier mehr…..



….passend dazu….

US-Regierung klagt gegen Veröffentlichung von John Boltons Buch wegen Verbreitung von Geheiminfos

Kurz vor der Veröffentlichung will die US-Regierung unter Donald Trump die Publikation eines Buches des früheren Sicherheitsberaters John Bolton mit Rechtsmitteln verhindern. Dem Verlag zufolge zeichne das Buch das Bild eines Präsidenten, der “süchtig nach Chaos” sei.

Das US-Justizministerium klagt gegen die geplante….