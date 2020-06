Der große Reset!Der große Rückzug – Die letzte Schlacht gegen Marxisten

armstrongeconomics.com

Die zunehmenden zivilen Unruhen nehmen allmählich Notiz von Bill Gates und seinem Konsortium, die wild entschlossen sind, die Weltwirtschaft zu verändern. Sie haben das Coronavirus als Trick benutzt, um die Weltwirtschaft für ihre Klimawandel-Agenda lahmzulegen. Es gibt einen Berg von Indizien, die darauf hindeuten, dass Fauci die Herstellung dieses Virus finanziert und es in das Labor in Wuhan befördert hat, wo es weder von China noch von den Vereinigten Staaten verbreitet worden ist, sondern von diesem Konsortium, das diese Veranstaltung 201 geplant hat, um die Weltwirtschaft zu zerstören und von Grund auf wieder aufzubauen. Sie führen bereits ein garantiertes Grundeinkommen ein, vorausgesetzt, sie können über 300 Millionen Arbeitsplätze vernichten und die Menschen dann dafür bezahlen, zu Hause zu sitzen und fernzusehen, wo sie die Welt nach ihrem eigenen Bild nachbilden, das sie als “Great Reset” propagieren.

All dies wurde geplant und wird vom berüchtigten Davoser – Weltwirtschaftsforum gefördert. Diese Menschen sind alles Elitisten, die niemals unter uns bewegen würden. Sie haben häusliche Gewalt in der Welt entfesselt und den Vorschub für die vielen Selbstmorde geleistet, indem sie Menschen einsperrten und sie aller Menschenrechte beraubten. Ihrer Ansicht nach ist die Welt überbevölkert, so dass die Ausdünnung der Herde zur Rettung des Planeten gerechtfertigt und kein Völkermord ist. Länder wie Thailand erlebten einen Zusammenbruch ihres Tourismus und unzählige Hungernde, alles wegen eines gefälschten Virus. Diese Leute haben die Presse dazu benutzt, die Menschen zu terrorisieren, um ihr Ziel zu erreichen, die Weltwirtschaft als “grüner, intelligenter und gerechter” neu zu gestalten. Das Weltwirtschaftsforum wirbt mit einem 50-seitigen Manifest, das vom Kommunisten Thomas Piketty organisiert wurde, für eine marxistische Agenda. Das Forum wirbt für eine neue marxistische Welt und ruft Pikettys “dringende neue Botschaft zur Bekämpfung der Ungleichheit” auf, in der sie jeden mit ihrem Reichtum angreifen wollen. Ihr Vorschlag für Europa lautet, die Steuern um 400% zu erhöhen!

Karl Marx hat dies schon einmal versucht, und über 200 Millionen Menschen verloren ihr Leben. Das ist es, was Sokrates vorhergesagt hat – die Zerstörung der westlichen Gesellschaft. Dieser neue Bericht zeigt die Gesichter hinter dem Komplott, und das ist der Kampf zwischen Menschenrechten und Unterdrückung.

Es ist dringend notwendig, dass die globalen Akteure bei der gleichzeitigen Bewältigung der direkten Folgen der COVID-19-Krise zusammenarbeiten. Um den Zustand der Welt zu verbessern, startet das Weltwirtschaftsforum “The Great Reset”.