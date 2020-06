Der globale Reset – unplugged. “Der tiefe Staat”

globalresearch.ca Peter Koenig

Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Welt, von der man Ihnen sagt, sie sei eine Demokratie – und vielleicht glauben Sie das sogar – aber in Wirklichkeit liegen Ihr Leben und Ihr Schicksal in den Händen einiger weniger ultra-reicher, ultra-mächtiger und ultra-humaner Oligarchen. Man kann sie Deep State nennen, oder einfach nur die Bestie, oder alles andere, was obskur oder unauffindbar ist – das spielt keine Rolle. Sie liegen unter den 0,0001%.

Zur Erleichterung nennen wir sie für jetzt “obskure Individuen”.

Diese obskuren Persönlichkeiten, die vorgeben, unsere Welt zu regieren, sind nie gewählt worden. Wir brauchen sie nicht zu benennen. Sie werden herausfinden, wer sie sind und warum sie berühmt und einige von ihnen völlig unsichtbar sind. Sie haben Strukturen oder Organismen ohne jedes rechtliche Format geschaffen. Sie sind völlig außerhalb der internationalen Legalität. Sie sind eine Vorreiterrolle für die Bestie. Vielleicht gibt es mehrere konkurrierende Bestien. Aber sie haben dasselbe Ziel: Eine neue oder eine Weltordnung (NWO, oder OWO).

Diese obskuren Personen leiten zum Beispiel das Weltwirtschaftsforum (WEF – stellvertretend für

Big Industry, Big Finance and Big Fame), die Gruppe der 7 – G7, die Gruppe der 20 – G20 (die Führer der wirtschaftlich “stärksten” Nationen). Es gibt auch einige kleinere Einrichtungen, die Bilderberg-Gesellschaft, den Council on Foreign Relations (CFR), Chatham House und andere.

Die Mitglieder aller von ihnen überschneiden sich. Sogar diese erweiterte Spitzengruppe macht zusammen weniger als 0,001% aus. Sie alle haben sich über souveräne nationale gewählte und verfassungsmäßige Regierungen und über DAS multinationale Weltgremium, die Vereinten Nationen, die UNO, gestellt.

In der Tat haben sie die UNO für sich in Anspruch genommen. Die UN-Generaldirektoren sowie die Generaldirektionen der verschiedenen UN-Unterorganisationen werden zumeist von den USA mit dem zustimmenden Kopfnicken ihrer europäischen Vasallen ausgewählt – je nach dem politischen und psychologischen Profil des Kandidaten. Wenn seine “Leistung” als Leiter der UNO oder Leiter einer der UN-Unterorganisationen versagt, werden seine Tage gezählt. Von der (den) Bestie(n) kooptiert oder geschaffen wurden auch die Europäische Union, die Bretton-Woods-Organisationen, die Weltbank und der IWF sowie die Welthandelsorganisation (WTO) – und – nicht zu vergessen – der Internationale Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag. Es hat keine Zähne. Nur um sicherzustellen, dass das Gesetz immer auf der Seite der Gesetzlosen steht.

Neben den wichtigsten internationalen Finanzinstitution……..