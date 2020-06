Viel Lärm um ziemlich wenig — so könnte man die derzeitige sehr aufgeheizte Stimmung im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie beschreiben. Es erscheint mittlerweile offensichtlich, dass das Geschrei um das angebliche Killervirus in keinem Verhältnis zur Realität steht. Während die Infektionszahlen trotz eifrigen Testens weiter sinken, machen etablierte Politik und Leitmedien mobil gegen diejenigen, die die Tatsachen zu benennen und die volle Wiederherstellung unserer verfassungsmäßigen Rechte zu fordern wagen. Dieses Verhalten kann man nur noch als Abwehr einer unbequemen Wahrheit über das eigene Versagen interpretieren. Wie konnte es so weit kommen? Hatte sich unsere Gesellschaft nicht immer viel darauf zugute gehalten, im Sinne der europäischen Aufklärung ausschließlich rational und faktenbasiert zu handeln? Wenn wir besagtes „Abendland“ jetzt anschauen, ist die Sonne der Vernunft längst untergegangen, regieren archaische Emotionen, Urängste, die unversehens durch die dünne Decke der Zivilisation gebrochen sind. Eine Untersuchung unter Wahrung des Abstandsgebotes zur tagespolitischen Aktualität.