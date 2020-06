Die Coronavirus-Pandemie wurde nicht nur zu einem Hindernis für den schrecklichen «Förderer» der Leihmutterschaft in der Ukraine, sondern enthüllte auch das Ausmaß des Geschäfts, das auf der Ausbeutung verzweifelter Frauen beruht.

Der The Guardian schreibt:

Die Medien erinnerten sich daran, wie die weltweit größte Leihmutterschaftsklinik «BioTexCom» gezwungen war, eine Informationskampagne zu starten, um sich für ihre Interessen einzusetzen. Das Video hob das Problem hervor, mit dem das Geschäft mit dem Verkauf von Kindern aufgrund von Grenzschließungen konfrontiert war: Europäische Eltern hatten keine Gelegenheit, die Kinder abzuholen, die die Ukrainer für sie hatten.

Wie in The Guardian erwähnt, machte ein Schritt der BioTexCom-Administration die Öffentlichkeit auf die Kommerzialisierung der gebärfähigen Industrie in der Ukraine aufmerksam.

Trotz der Tatsache, dass es in Kiew eine Diskussion über die Notwendigkeit gibt, die Leihmutterschaft für Ausländer zu verbieten, lässt die Realität dieses Geschäft florieren. In einem armen Land, in dem das Durchschnittsgehalt 300 Pfund [379,4 Dollar] beträgt und in dem der bewaffnete Konflikt andauert, sind Frauen bereit, sich «anzustellen, um Kinder für Geld zu gebären», so die Zeitung.

The Guardian erzählt die Geschichte einer in Vinnitsa lebenden Frau Ljudmila, die im Februar ein Mädchen für ein deutsches Ehepaar zur Welt brachte. Die Agentur, mit der die Frau zusammengearbeitet hat, hat versprochen, ihr sechstausend Euro zu zahlen, hat es aber nicht eilig, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

«Sie sagen mir ständig, dass sie wegen der Sperrung nicht den gesamten Betrag senden können», beschwert sie sich.

Laut Ljudmila zwang die Agentur sie sogar, nach Polen zu gehen, um ein Kind in der EU zur Welt zu bringen und zu registrieren. Gleichzeitig wusste die Klinik nicht, dass die Ukrainerin eine Leihmutter ist, da kommerzielle Leihmutterschaft in Polen und den meisten anderen EU-Ländern verboten ist.

Ljudmila sagte Reportern, dass es nicht das erste Mal war, dass sie auf diese Weise verdient. Als alleinerziehende Mutter von drei Kindern ging sie 2017 in eine Ersatzklinik, um dann eine Hypothek aufzunehmen. Zuvor musste eine Frau in einem Wohnheim leben.

Trotz der Tatsache, dass das erste Experiment für Ljudmila aufgrund von Komplikationen auf der Intensivstation endete, griff sie aufgrund des Geldmangels erneut auf die Leihmutterschaft zurück.

Die Veröffentlichung stellt fest, dass die Ukrainer mindestens 10.000 Pfund [12,6 Tausend Dollar] verdienen können. Gleichzeitig schalten Agenturen ihre Anzeigen auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und sozialen Netzwerken.

