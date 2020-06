Neue «Achse des Terrors», Libyenkonflikt & Mittelmeer-Gas

Iran unterstützt offiziell Türkei & Muslim-Bruderschaft-Regierung in Tripolis – Israel bereit für Militärschlag – Griechenland und Ägypten unterzeichnen Donnerstag Seegrenzabkommen



Der Konflikt in Libyen und der Gas-Streit im östlichen Mittelmeer spielen sich aktuell überwiegend im Hintergrund ab: Die geopolitische Gemengelage gestaltet sich in Libyen komplizierter als wie in Syrien.

Die Türkei, das reiche Golfemirat Katar und der schiitische Iran bilden in Libyen eine Achse und unterstützen gemeinsam die terroristische Muslim-Bruderschaft, welche von der UN als legitime Regierung in Tripolis anerkannt wurde. Das ebenfalls von der UN anerkannte Parlament in Tobruk wird auf der anderen Seite durch Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland, Frankreich, Griechenland und Syrien unterstützt. Und nun könnte auch Israel in den Konflikt mit hineingezogen werden, da die Türkei mit Hilfe der libyschen Muslim-Bruderschaft ein Gas-Pipeline-Projekt von Griechenland, Zypern, Ägypten und eben Israel nach Italien sabotieren will.