Glaube mir – Jetzt machen sie Ernst! Corona ist erst der Anfang! Und es existiert ein Plan…

Der Staat hat es aber auch mit dem Verweis auf Corona geschafft, dass sich die Opfer solch rigider Maßnahmen — also die Bürger — gegenseitig kontrollieren und erziehen. Wer sich nicht an die Regeln hält, gilt nicht nur als Feind der Obrigkeit, sondern als unverantwortlicher Volksfeind.

Die Welle der Corona-Infektionen verebbt, die Lockerungen der Schutzmaßnahmen werden von den einen sehnsüchtig erwartet, von den anderen als Schnellschuss warnend verurteilt. Kein Tag vergeht, an dem nicht das Schreckgespenst des Verschwörungstheoretikers als Ausgeburt der Dummheit in den deutschen Presseorganen erscheint. Das Credo derjenigen, die gegen die Fake-News der Verblendeten vorgehen, lautet: Lasst uns solidarisch in gegenseitiger Rücksichtnahme und im Einverständnis mit den politisch verordneten Einschränkungen den Kampf gegen das heimtückische, unser aller Leben bedrohende Virus, bis zum endgültigen Sieg, zu Ende führen.

…

Was hat das alles mit dem Thema der Neu-Autoritären zu tun? Bei der Pandemie geht es doch um wissenschaftliche Erkenntnisse und nicht um irgendwelche….