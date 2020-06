Amerikas eigene Farb-Revolution

F. William Engdahl

Die Rolle der steuerbefreiten Stiftungen, die an das Vermögen der größten Industrie- und Finanzunternehmen wie Rockefeller, Ford, Kellogg, Hewlett und Soros gebunden sind, besagt, dass die aktuellen Unruhen eine viel tiefere und unheimlichere Agenda haben, als spontane Empörung vermuten lässt.

Bild: Becker1999. George Floyd Protest, Columbus (May 30th) IMG 2785. License: This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license. under some conditions https://bit.ly/30ItmtQ

Der Begriff “Farben Revolution” bezeichnet eine Reihe von bemerkenswert effektiven, von der CIA geführten Operationen zum Regimewechsel, bei denen Techniken eingesetzt werden, die von der RAND Corporation, “demokratischen” NGOs und anderen Gruppen seit den 1980er Jahren entwickelt wurden. Sie wurden in grober Form verwendet, um das polnische kommunistische Regime in den späten 1980er Jahren zu stürzen. Von dort aus wurden die Techniken verfeinert und zusammen mit schweren Bestechungsgeldern eingesetzt, um das Gorbatschow-Regime in der Sowjetunion zu stürzen. Für jeden, der diese Modelle genau studiert hat, ist klar, dass die Proteste gegen Polizeigewalt, die von amorphen Organisationen mit Namen wie “Black Lives Matter” oder “Antifa” angeführt werden, mehr als eine rein spontane moralische Empörung sind. Hunderttausende junger Amerikaner werden als Rammbock benutzt, um nicht nur einen US-Präsidenten zu stürzen, sondern dabei auch die Strukturen der US-Verfassungsordnung selbst.

Wenn wir das Video ansehen, das zeigt wie ein weißer Polizist aus Minneapolis, der sein Knie auf den Hals des Schwarzen George Floyd drückt, und uns ansehen, was seitdem in der ganzen Nation stattgefunden hat, ist klar, dass bestimmte Organisationen oder Gruppen gut vorbereitet waren, um das schreckliche Ereignis für ihre eigene Agenda zu instrumentalisieren.

Die Proteste seit dem 25. Mai haben meist friedlich begonnen, um dann von gut ausgebildeten Gewaltakteuren übernommen zu werden. Zwei Organisationen sind regelmäßig im Zusammenhang mit den gewalttätigen Protesten aufgetreten – Black Lives Matter und Antifa (USA). Die Videos zeigen gut ausgerüstete, einheitlich schwarz gekleidete und maskierte Demonstranten (nicht gegen das Coronavirus, um sicher zu sein), die Polizeiautos vandalisieren, Polizeistationen niederbrennen und Schaufenster zertrümmern. Die Nutzung von Twitter und anderen sozialen Medien zur Koordinierung von “Fahrerflucht”-Schwarmstreiks des Protestmobs ist offensichtlich.

Was sich seit dem Minneapolis-Trigger-Ereignis entwickelt hat, wurde mit…..

America’s Own Color Revolution