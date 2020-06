Genomsequenzierung weist auf europäischen Ursprung hin

Forscher am Beijinger Zentrum für Seuchenprävention und -kontrolle haben herausgefunden, dass der Ursprung des neuartigen Coronavirus, der im Xinfadi-Großhandelsmarkt entdeckt wurde, in Europa liegt. CDC-Forscher Yang Peng sagte CCTV am Samstag in einem Telefoninterview, vorläufigen Untersuchungsergebnissen zufolge sei das Virus verwandt mit denjenigen Strängen, die mit eingeschleppten Fällen aus Europa im Zusammenhang stünden.

Die Quelle des Virus werde jedoch noch ermittelt und es sei noch nicht klar, wie sich das Virus auf dem Markt ausbreiten konnte. Doch gebe es zwei Theorien. Die eine deutet auf Kontamination von Meeresfrüchten und Fleisch hin, die aus dem…..