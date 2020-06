Bill Gates verhandelte einen 100-Milliarden-Dollar-Deal zur Ermittlung von Kontaktpersonen

Der truepundit.com berichtet wie folgt:

Bill Gates verhandelte einen 100-Milliarden-Dollar-Deal aus der zur Ermittlung von Kontaktpersonen mit einem demokratischen Kongressabgeordneten, und das sechs Monate vor der Coronavirus-Pandemie.

Die Gates Foundation half bei den Verhandlungen im August 2019, sechs Monate vor der “Pandemie” in den Vereinigten Staaten und vier Monate vor ihrem Übergreifen auf China – einen von der Regierung unterstützten Vertrag über die Ermittlung von Kontaktpersonen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar.

Die schockierenden Enthüllungen wurden im Thomas Paine Podcast und in der Moore Paine Show auf Patreon von den beiden Ermittlern enthüllt, die den massiven Steuerbetrug der Clinton Foundation während einer Kongressanhörung im Jahr 2018 auffliegen ließen. John Moynihan und Larry Doyle sagten im Kongress aus und erläuterten im Einzelnen den Betrug und die Machenschaften, mit denen die Clintons die Zahlung von bis zu 2,5 Milliarden Dollar an Bundessteuern vermeiden wollten.

Das ErmittlungsduoPaine enthüllte in seinem ersten Interview seit dieser bombensicheren Aussage im Kongress, dass Vertreter der Gates Foundation sich Mitte August 2019 in Ruanda, Ostafrika, mit dem US-Kongressabgeordneten Bobby L. Rush trafen, um herauszufinden, wer den Zuschlag aus einem Programm zur Ermittlung von Regierungskontakten erzielen würde. Und erst letzten Monat – neun Monate nach den Treffen mit der Gates-Stiftung in Ruanda – stellte Rush, ein Demokrat aus Illinois, den 100 Milliarden Dollar schweren H.R. 6666 vor, den COVID-19-Test, die Erprobung, Erreichbarkeit und Kontaktaufnahme für jedermann (TRACE).