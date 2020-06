Bill Gates finanziert genetisch veränderte Moskitos

Das in Oxford ansässige Gentechnikunternehmen Oxitec hat eine Partnerschaft mit der Bill & Melinda Gates Foundation angekündigt, um einen neuen Moskitosstamm zur Bekämpfung der Ausbreitung von Malaria zu entwickeln. Doch während sich die Gates Foundation auf die Mücke konzentrierte, gab es ein verdecktes Ingenieurprojekt zur Entwicklung einer Mücke, die Impfstoff statt Krankheit verbreitet. Dies ist bereits wirklichkeit geworden (siehe Science Magazine).

Es gibt immer wieder Leute, die einfach damit begonnen haben, die Welt, in der wir leben, genetisch zu verändern, ohne Rücksicht auf die langfristigen Folgen. Australien hat daraus seine Lektion gelernt wenn man sich mit Mutter Natur anlegt. Es gab zwei Arten von Käfer, die den Zuckerrohranbau dezimierten. Die Larven des Käfers fraßen die Wurzeln des Zuckerrohrs und dieseverkümmerten. Australien wollte das Problem lösen in dem es Zuckerrohrkröte im Jahr 1935 importierte die diesen Käfer vernichten sollte.

Der Plan ging vollständig nach hinten los, da die Zuckerrohrkröten nicht sehr hoch springen konnten, so dass sie die Käfer sie nicht fraßen. Stattdessen begannen die Röhrkröten, alles andere zu jagen, von Insekten, Vogeleiern und sogar einheimischen Fröschen. Da die Kröten giftig sind, begannen sie, vermeintliche Raubtiere zu töten. Der Tribut an die einheimischen Arten war immens. Australien investierte in Rohrkröten, die alles andere als die Käfer töten.

All diese genetische Manipulation können langfristig verheerende Auswirkungen haben. Wie immer sind solche Menschen nicht in der Lage, die langfristigen Auswirkungen zu verstehen. Wenn man wie zum Beispiel in einem Regenwald eine Art entfernt, löst man eine Kettenreaktion aus, bei der andere, die sich auf diese Art als Nahrungsquelle verließen, sterben, was wiederum eine Nahrungsquelle für eine weitere Art war. Es ist so, als ob Adma Smiths Unsichtbare Hand für die Wirtschaft nie von der Regierung geschaffen wird, sondern von Einzelpersonen, die eine Chance sehen und diesen Engpass ausfüllen.

