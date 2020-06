Unterer Erdmantel hat riesige Anomalien

Seismische Daten enthüllen überraschend viele Störzonen an der Kern-Mantel-Grenze

Am unteren Rand des Erdmantels gibt es riesige Zonen ungewöhnlich heißen und weichen Gesteins, wie seismische Messungen enthüllen. © Doyeon Kim/ University of Maryland

Gigantische Störungen: Am unteren Rand des Erdmantels haben Forscher riesige Anomalien entdeckt – Gebiete, in denen das Material ungewöhnlich heiß und dicht ist. Eine dieser Zonen liegt unter Hawaii, die andere unter den Marquesas-Inseln, wie die Analyse seismischer Daten aus dem Pazifikraum ergab. Diese Anomalien könnten die Wurzeln von Mantelplumes darstellen, ihre Menge und Ausdehnung sei aber überraschend, so die Forscher im Fachmagazin „Science“.

Der tiefe Erdmantel und die Kern-Mantel-Grenze….