Das World Economic Forum hat über ,,The great reset” gesprochen. Unter dem Aufhänger die die gesamte Wirtschaft in der Post-Coronavirus Ära grüner und nachhaltiger zu gestalten, teilte Klaus Schwab mit anderen einflussreichen Persönlichkeiten seine Gedanken. Meine Gedanken dazu erfahrt ihr in diesem Video.

