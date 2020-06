Covid-19 hat zu einem Rückgang des finanziellen Wohlergehens geführt

Die aktuelle Coronakrise wird in ganz Europa seine finanziellen Spuren hinterlassen. Steigende Rechnungen und Schulden geben Anlass zu wachsender Besorgnis. Ebenso in der Schweiz, wenn auch ein bisschen weniger.

Schweizer Familien blicken im Vergleich zu den europäischen insgesamt etwas positiver in die Zukunft, wenn es um die wirtschaftliche Lage geht. Auch beim Sparverhalten schneiden wir leicht besser ab. Doch in unserem Land bereitet der finanzielle Ruhestand ebenso Sorgen, dies ist aus dem Bericht European Consumer Payment Report 2020 zu entnehmen. In der vom Finanzunternehmen….