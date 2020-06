Weltwirtschaftsforums von Davos und der große Reset

Bild:World Economic Forum. swiss-image.ch Sebastian Derungs. DAVOS/SWITZERLAND, 27JAN10 – George Soros https://bit.ly/2ARySQ2

Von F. William Engdahl

Für diejenigen, die sich fragen, was kommen wird, nachdem die Covid19-Pandemie die gesamte Weltwirtschaft erfolgreich nahezu lahmgelegt und die schlimmste Depression seit den 1930er Jahren verbreitet hat, haben die Führer der führenden Globalisierungs-NGO, des Weltwirtschaftsforums von Davos, gerade die Umrisse dessen enthüllt, was wir als nächstes erwarten können. Diese Menschen haben beschlossen, diese Krise als Chance zu nutzen.

Am 3. Juni hat das Weltwirtschaftsforum Davos (WEF) über seine Website die Umrisse seines bevorstehenden Forums im Januar 2021 enthüllt. Sie nennen es “The Great Reset”. Dabei geht es darum, die erschütternde Wirkung des Coronavirus zu nutzen, um eine ganz bestimmte Agenda voranzubringen. Es ist bemerkenswert, dass sich diese Agenda perfekt in eine andere spezifische Agenda einfügt, nämlich die UN-Agenda 2030 für 2015. Die Ironie des weltweit führenden Big-Business-Forums, das die Globalisierungsagenda der Unternehmen seit den 1990er Jahren vorangetrieben hat und nun das, was sie nachhaltige Entwicklung nennen ist enorm. Das gibt uns einen Hinweis darauf, dass es bei dieser Agenda nicht ganz um das geht, was das WEF und seine Partner behaupten.

Der große Reset oder auch Reboot

Am 3. Juni veröffentlichte der WEF-Vorsitzende Klaus Schwab ein Video, in dem das Jahresthema für 2021, The Great Reset, angekündigt wurde. Es scheint nichts Geringeres zu sein als die Förderung einer globalen Agenda zur Restrukturierung der Weltwirtschaft entlang ganz bestimmter Linien, nicht überraschend ähnlich dem der vom IPCC, von Greta aus Schweden und ihren Unternehmensfreunden wie Al Gore oder Blackwater’s Larry Fink befürwortet wird.

Interessant ist, dass die WEF-Sprecher den “Reset” der Weltwirtschaft im Zusammenhang mit dem Coronavirus und dem darauf folgenden Zusammenbruch der industriellen Weltwirtschaft Einrahmen. Auf der WEF-Website heißt es: “Es gibt viele Gründe, einen “Great Reset” zu verfolgen, aber der dringendste ist COVID-19″. Der Great Reset der Weltwirtschaft ergibt sich also aus covid19 und der “Gelegenheit”, die sich daraus ergibt.

Bei der Ankündigung des Themas 2021 sagte WEF-Gründer Schwab dann:……

Now Comes the Davos ‘Great Reset’