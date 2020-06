Verschwörer gegen Verschwörer

Und keiner merkt, dass sie alle Marionetten eines Systems sind, das davon lebt, dass Menschen gegen Menschen kämpfen und die Gesellschaften sich spalten.

Die Grundfrage ist so simpel wie erschreckend falsch beantwortet. Die Erde verfügt über so viele Ressourcen und so viel Reichtum, dass alle Menschen überall in Wohlstand leben könnten. Stattdessen leben einige wenige (es sind weniger als 100 Familien) in einem unermesslichen Überfluss und mindestens die Hälfte der restlichen sieben Milliarden haben nicht genug zu Essen oder darben an anderen Unterversorgungen. Doch wie kann es 100 Familien gelingen sieben Milliarden Menschen in Schach zu halten, dass sie nicht auf die Idee kommen, ihre Rechte als Menschen einzufordern von den Wölfen der Menschheit [1]? Ganze einfach: Die sieben Milliarden müssen in einem Dauerkonflikt miteinander stehen und dabei nicht bemerken, dass ihr Kampf sich gegen die Falschen richtet.

Die Presstituierten der Westlichen Welt haben ihre Deutungshoheit….