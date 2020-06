Die Fed verspricht in ihrem aktuellen Sitzungs-Statement weiter US-Staatsanleihen zu kaufen, um die Folgen der Corona-Krise einzudämmen. Der Goldpreis steigt.

Goldpreis steigt

Der Goldpreis legte am Mittwochabend deutlich zu. Das Gleiche gilt für den Silberkurs. Der Offenmarktausschuss des U.S. Federal Reserve Systems gab um 20 Uhr das Statement ihrer jüngsten geldpolitischen Sitzung bekannt. In der kurz gehaltenen…..