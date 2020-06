Gemachte Wahrnehmung – Covid-19 – Die Büchse der Pandora

Virus-pixabay.com

Der Virus (COVID-19) verändert unsere Welt von oben nach unten und von innen nach außen. Die Menschen sind verängstigt. Wir bewältigen auf sehr individualistische Weise und kollektiv einen einzigartigen Moment in der modernen Geschichte. Eine Virusinfektion verursacht weltweit einen politischen, wirtschaftlichen und menschlichen Zusammenbruch. Woher das Virus stammt, wie es sich verbreitet hat und wer letztlich dafür verantwortlich ist, scheint jetzt, da uns eine neue Weltwirtschaftskrise erfasst, weniger wichtig zu sein. Dennoch gibt es diejenigen unter Ihnen, die wissen möchten, wie es dazu gekommen ist. Hier sind einige zusätzliche Informationen, die bei der Aufklärung von COVID-19 und seiner letztendlichen Wirkung helfen sollen.

Die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgiev, stand gerade vor 400 internationalen Reportern und verkündete:

“Wir haben miterlebt, wie die Weltwirtschaft zum Stillstand kam. Wir befinden uns jetzt in einer Rezession. Sie ist viel schlimmer als die globale Finanzkrise” von 2008-2009″. Sie erklärte weiter, dass die Pandemie einzigartig in der modernen Menschheitsgeschichte sei. Sie nannte die Situation “die dunkelste Stunde der Menschheit”, die sie zu Lebzeiten erlebt hat.

Im Weißen Haus duldete der amerikanische Präsident Donald Trump schließlich die Schwere des COVID-19, als seine Experten feststellten, dass in den kommenden Monaten bis zu 250.000 Amerikaner sterben könnten. Ostern ist abgesagt. Trauergäste können bei Beerdigungen nicht mehr die letzte Ehre erweisen, zumindest nicht mehr so, wie sie es früher getan haben. Und selbst die standhaftesten Unterstützer des Präsidenten im Süden haben sich dem Gebet zugewandt, anstatt den großen Jubel des Make America Great Again (MAGA) zu trompeten. Das Gleiche gilt für die meisten Nationen der Welt, da die Staats- und Regierungschefs in einen durchsichtigen gläsernen Käfig der Vergehen gezwungen werden. Unterdessen haben Visionäre und Propaganda-Mechaniker eine andere Realität.

Nur sehr wenige, die diese Geschichte lesen, werden wissen, wer John Rendon ist. In der Zeit von Nixon und Watergate war Rendon einer der Personen……