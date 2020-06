Bill Gates äußert sich enttäuscht über Trumps WHO-Entscheidung – und hofft, dass sie rückgängig gemacht werden kann

billgates:Bloomberg

Der Philanthrop Bill Gates drückte seine Enttäuschung über die Ankündigung von Präsident Trump aus, dass sich die Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation zurückziehen würden, und sagte, dass die Organisation für die weltweiten Bemühungen um die Eliminierung von Polio – und die Reaktion auf zukünftige Epidemien – von entscheidender Bedeutung sei.

«Die WHO ist wichtig für die gesamte globale Gesundheitsarbeit, die wir leisten. Jeder sollte sicherstellen, dass wir das tun, wenn wir die WHO verbessern müssen, aber dass wir zusammen bleiben.»

Stat News berichtet: Gates sagte, er habe noch nicht mit Trump über die Ankündigung des Rückzugs der WHO gesprochen, könnte dies aber in Zukunft tun. Er fügte hinzu, dass er hoffte, dass Trumps Entscheidung zurückgenommen werden könnte.

«Ich bin zuversichtlich, dass daraus eher ein Wunsch nach Verbesserung als ein Rückzug wird», sagte er.

Gates traf sich mit Reportern, um das fünfjährige Engagement der Bill and Melinda Gates Foundation in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar für Gavi, die Vaccine Alliance, zu besprechen.

Gavi, der Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen hilft, Impfstoffe für Kinder zu kaufen, veranstaltete am Donnerstag seine Nachschubkonferenz. Die in Genf ansässige Organisation hoffte, 7,4 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung des Kaufs von Impfstoffen für 300 Millionen Kinder aufzubringen, konnte jedoch wesentlich mehr aufbringen — 8,8 Milliarden US-Dollar, gab der britische Premierminister Boris Johnson, der die Konferenz ausrichtete, bekannt.

In den 20 Jahren seit seiner Gründung hat Gavi dazu beigetragen, 760 Millionen Kinder zu impfen. Gates sagte, die Organisation sei der größte Empfänger der Finanzierung seiner Stiftung.

«Die verheerenden Auswirkungen von Covid-19 sind eine große Erinnerung daran, wie anfällig wir für Krankheiten sind», sagte er. «Im Moment sind Milliarden von Menschen in Haft, weil wir keinen Impfstoff oder kein Heilmittel für Covid-19 haben.»

Die Gates Foundation hat am Donnerstag außerdem 100 Millionen US-Dollar für einen separaten Fonds zugesagt, den Gavi zur Finanzierung des Kaufs von Covid-19-Impfstoffen für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen eingerichtet hat. Von diesem Betrag sind 50 Millionen US-Dollar neue Mittel; Das restliche Geld wurde im Mai verpfändet.

Das Geld fließt in Gavis fortschrittliches Einkaufsengagement ein, ein Instrument, das Impfstoffhersteller dazu anregt, den Zugang für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu eventuellen Covid-19-Impfstoffen sicherzustellen. Gavi hofft zunächst, 2 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Impfstoffen für Gesundheitspersonal und andere Personen mit hohem Risiko aufzubringen.

«Die Welt muss zusammenarbeiten, um sichere und wirksame Impfstoffe zu entwickeln und sicherzustellen, dass wir die Produktion vergrößern, damit wir sie an diejenigen weitergeben können, die sie am dringendsten benötigen — nicht nur an diejenigen, die am meisten bezahlen können», sagte Gates.

Als Reaktion auf die Ankündigung des Präsidenten der WHO äußerte Gates Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Verpflichtung der USA, Polio auszurotten. Etwa ein Drittel der von den USA an die globale Gesundheitsbehörde bereitgestellten Mittel unterstützt die von der WHO geleiteten Bemühungen zur Ausrottung der Kinderlähmung. Weitere Partner sind Rotary International, die Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, UNICEF und die Gates Foundation.

«Wie würden Sie es ohne die WHO tun?» Überlegte Gates. «Bei Polio kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren würde.»

